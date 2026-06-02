Da oggi, martedì 2 giugno, torna il BiciBus 2026, il servizio che permette di viaggiare tra mare, storia e colline combinando la comodità del trasporto pubblico con la libertà della bicicletta. La linea interessata è la G28B di TPL FVG / APT Gorizia, pensata per chi vuole muoversi in modo sostenibile tra la costa isontina, Gorizia e il Collio.



Il servizio consente ai passeggeri di salire sul bus portando con sé la propria bicicletta, che viene caricata su un apposito carrello. Una soluzione pensata per cicloturisti, famiglie, sportivi e semplici curiosi, che possono raggiungere una località in bus e poi proseguire la giornata pedalando tra piste ciclabili, borghi, paesaggi naturali e luoghi della memoria.

Un itinerario tra mare, storia e colline

Il collegamento sarà attivo ogni sabato, domenica e nei giorni festivi fino a domenica 30 agosto. Le località toccate dal BiciBus sono Grado, Monfalcone, Redipuglia, Gradisca, Gorizia, Mossa e Cormòns, lungo un asse che unisce ambienti molto diversi tra loro: dal mare alla pianura, dai luoghi storici alle colline del Collio.

L’obiettivo è promuovere una forma di mobilità integrata e sostenibile, valorizzando allo stesso tempo il territorio e le sue potenzialità turistiche. Non serve essere ciclisti esperti o affrontare lunghi percorsi: il BiciBus permette di scegliere solo un tratto da percorrere in sella, magari per scoprire una pista ciclabile mai provata, un borgo poco frequentato o un angolo verde lontano dai percorsi più battuti.

Corse, orari e collegamenti aggiuntivi

Il servizio prevede due corse giornaliere da Grado, con partenza alle 10.10 e alle 18.45, e due da Cormòns, alle 8.15 e alle 16.45.



Sono inoltre previsti quattro collegamenti aggiuntivi tra Gorizia e Cormòns: da Gorizia le partenze sono fissate alle 7.50 e alle 16.15, mentre da Cormòns sono programmate alle 12 e alle 20.30. Il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice, acquistabile nei punti vendita autorizzati oppure tramite le app TPL FVG e Glimble FVG. Per utilizzare il servizio non è necessaria la prenotazione.

Un modo diverso per vivere il territorio

Con il ritorno del BiciBus si apre una nuova stagione dedicata alla libertà di movimento, al turismo lento e alla riscoperta del Friuli Venezia Giulia. Il servizio offre un’alternativa pratica all’auto e permette di organizzare gite giornaliere più flessibili, unendo il piacere della pedalata alla comodità del bus. Un’occasione per vivere l’estate in modo più attivo e sostenibile, attraversando un territorio che, tra mare, storia e colline, può essere scoperto anche a piccoli tratti, senza fretta e con uno sguardo nuovo.