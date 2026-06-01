Spazi diffusi per lo sport libero: Buttrio ha il suo nuovo campo sportivo artistico

È stato inaugurato a Buttrio un nuovo campo sportivo realizzato nell’ambito del progetto regionale dedicato ai cosiddetti “campi sportivi artistici”, strutture pensate per coniugare pratica sportiva, aggregazione sociale e valorizzazione degli spazi urbani.

Alla cerimonia è intervenuto il vicegovernatore e assessore regionale allo Sport Mario Anzil, che ha evidenziato come l’opera rappresenti uno dei risultati concreti di un’iniziativa avviata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto della Regione

“Vede la sua concreta realizzazione un’iniziativa promossa dalla Regione: la volontà di creare, nei comuni del Friuli Venezia Giulia, spazi diffusi per lo sport libero, accessibili a tutti in ogni momento e caratterizzati da una forte impronta artistica“, ha dichiarato Anzil.

L’esponente della Giunta regionale ha spiegato che il progetto punta a diffondere sul territorio strutture capaci di andare oltre la semplice funzione sportiva. “Si tratta di campi sportivi all’aperto che sono, al contempo, vere e proprie opere d’arte: luoghi di aggregazione dove i giovani possono ritrovarsi, giocare e riscoprire il valore della socialità e del tempo condiviso in contesti di straordinaria bellezza”, ha affermato il vicegovernatore.

Secondo Anzil, l’inaugurazione del nuovo impianto rappresenta un segnale concreto dell’avanzamento del programma regionale. “Il progetto dei campi sportivi artistici sta diventando realtà e questa inaugurazione ne è una prova tangibile”, ha aggiunto. “Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale, che ha saputo agire con tempestività usufruendo dei contributi previsti dallo specifico bando regionale”, ha concluso Anzil.