Poco dopo le 16 di ieri la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere una donna con problemi alla caviglia durante la discesa lungo il sentiero 367 ad una quota di circa 1450 metri. La donna, una quarantunenne in vacanza a Forni, dopo aver compiuto assieme ad un altro escursionista la salita al Monte Cimacuta si era infortunata ad un arto inferiore scendendo in un tratto impervio.

È qui che è stata raggiunta da due soccorritori saliti a piedi in mezzora, dopo un primo tratto percorso in fuoristrada, i quali han capito, una volta raggiunta la donna con sospetta lesione alla caviglia – non riusciva a camminare-, che non era possibile calare la signora da dove si trovava, un tratto in traverso a mezza costa, assicurandola con la corda e per questo è stato necessario fruire dell’elisoccorso regionale, che ha verricellato il personale sul posto portando via la signora (affidata poi all’ambulanza per Tolmezzo). I due soccorritori sono rimasti con l’uomo e lo hanno scortato incolume fino a valle in un’altra mezz’ora.