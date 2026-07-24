Tutto pronto a Villa Manin per il grande concerto dei Negramaro

I Negramaro tornano in Friuli Venezia Giulia. Sabato 25 luglio la band guidata da Giuliano Sangiorgi sarà protagonista a Villa Manin con “Una storia ancora semplice”, il tour estivo che riporta il gruppo sui palchi dei festival outdoor dopo dieci anni.

L’appuntamento è fissato alle 21 nel parco della storica villa, dove il pubblico potrà ripercorrere oltre vent’anni di musica attraverso le canzoni che hanno segnato la carriera della formazione salentina. Il concerto rappresenterà anche una delle ultime occasioni per vedere dal vivo i Negramaro prima della lunga pausa annunciata al termine del tour.

Una scaletta con i grandi successi dei Negramaro

“Una storia ancora semplice” è stato pensato come un viaggio tra passato e presente, costruito attorno ai brani più amati dal pubblico. Nella scaletta troveranno spazio successi come “Mentre tutto scorre”, “Estate”, “Meraviglioso”, “Solo 3 minuti” e “Casa 69”, insieme alle canzoni più recenti contenute nell’album “Free Love”.



Il tour vuole essere un grande abbraccio ai fan che hanno accompagnato Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni durante una carriera iniziata nei primi anni Duemila. Un percorso nato dall’amicizia tra i componenti del gruppo, cresciuto grazie anche all’incontro con Caterina Caselli e proseguito con numerosi riconoscimenti, record e certificazioni multiplatino.



Dal debutto del 2003 a oggi, i Negramaro hanno pubblicato otto album in studio, un disco dal vivo, una raccolta e due docu-film, diventando una delle band più rappresentative della musica italiana contemporanea. I loro concerti si sono trasformati negli anni in appuntamenti capaci di coinvolgere diverse generazioni, unendo rock, pop e sperimentazione.

Biglietti, orari, ingressi e parcheggi

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili attraverso il circuito TicketOne e potranno essere acquistati anche alla biglietteria allestita in Piazza dei Dogi, aperta dalle 18.30. Gli ingressi al pubblico, da Piazza dei Dogi e dalla parte opposta di via dei Dogi, apriranno alle 19, mentre l’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.

I parcheggi P1 e P2 saranno gratuiti, mentre per le altre aree di sosta sarà possibile lasciare un’offerta libera. Il concerto è organizzato da Zenit srl in collaborazione con l’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, la Regione, PromoTurismo Fvg e la Città di Codroipo. La stagione dei grandi concerti estivi a Villa Manin proseguirà fino a venerdì 31 luglio, quando sul palco salirà Il Volo.