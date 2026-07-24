Alla guida di un’auto rubata e senza patente: trovata con cocaina, hashish e un bilancino

Denunciata una 25enne.

Una 25enne residente a Udine è stata denunciata dai Carabinieri per le ipotesi di reato di ricettazione di autovettura e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nella notte, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine hanno fermato per un controllo una vettura condotta dalla giovane. Dagli accertamenti effettuati sul posto, l’automobile è risultata oggetto di furto. La 25enne è stata inoltre sanzionata perché si trovava alla guida nonostante fosse priva di patente, in quanto il documento risultava sospeso.

Nell’auto cocaina, hashish e un bilancino

I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’automobile. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti tre involucri contenenti cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione. Il materiale trovato è stato posto sotto sequestro, mentre la giovane è stata denunciata in stato di libertà. L’autovettura rubata è stata infine restituita al legittimo proprietario.