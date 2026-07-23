Piazza Palù, primo soccorso e un Palazzetto da 5,5 milioni: come sta cambiando Sappada

Nuove risorse per le opere pubbliche di Sappada. La proposta di assestamento del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia prevede infatti uno stanziamento complessivo di 1,6 milioni di euro per due interventi considerati strategici per il territorio: 1,2 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Palù, su indicazione dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti, e 400 mila euro per la realizzazione di una nuova struttura a servizio dell’emergenza, proposta dall’assessore regionale Riccardo Riccardi, che consentirà di consolidare e potenziare il presidio di primo soccorso della località.

Le nuove risorse si inseriscono nel piano di investimenti avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro De Zordo, che in poco più di due anni ha lavorato alla revisione dei principali progetti del paese, con l’obiettivo di renderli finanziabili e trasformarli in opere concrete.

Dal Palazzetto dello Sport alla riqualificazione del paese

“Si tratta di risorse che si aggiungono ai finanziamenti già ottenuti dall’attuale Amministrazione per interventi strategici quali la riqualificazione della località e la realizzazione di nuove opere, tra cui il Palazzetto dello Sport, delineando un piano organico di investimenti che interessa l’intero territorio comunale”, spiega il sindaco Alessandro De Zordo.

Secondo il primo cittadino, alla base dei risultati raggiunti c’è un lavoro amministrativo iniziato fin dall’avvio del mandato. “Abbiamo verificato uno ad uno tutti i principali progetti, li abbiamo aggiornati, migliorati e resi concretamente finanziabili. Un progetto senza copertura economica resta un’intenzione; il nostro obiettivo è stato quello di trasformarlo in un’opera pubblica realizzabile. I risultati ottenuti in questi due anni dimostrano che questa scelta è stata quella giusta”, aggiunge De Zordo.

L’assessore ai lavori pubblici e alla sanità Alessandro Mauro sottolinea come il primo passo sia stato quello di fare una ricognizione completa della programmazione esistente. “La priorità dell’Amministrazione De Zordo è stata quella di riprendere in mano l’intera programmazione delle opere pubbliche, verificando lo stato di ogni progetto e, soprattutto, la concreta possibilità di reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione”.

“Molti degli interventi inseriti nella programmazione erano infatti privi della necessaria copertura finanziaria – spiega Mauro -. Per questo motivo l’Amministrazione, grazie al lavoro in prima persona del sindaco De Zordo e del vicesindaco Silvio Fauner, ha scelto di procedere a una revisione complessiva dei progetti, aggiornandoli sotto il profilo tecnico, economico e normativo, adeguando agli standard in continua evoluzione la qualità progettuale e rendendoli conformi ai requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti regionali”.

Il nuovo Palazzetto dello Sport: il costo sale a 5,48 milioni

Uno degli esempi più significativi di questo percorso riguarda il nuovo Palazzetto dello Sport, un’opera per la quale l’amministrazione ha rivisto il progetto originario dopo una serie di verifiche tecniche.

A spiegare il percorso è il vicesindaco e assessore allo sport Silvio Fauner. “La verifica tecnica effettuata dall’Amministrazione ha infatti portato a una revisione sostanziale del progetto originario. La relazione tecnica predisposta dagli uffici comunali ha evidenziato la necessità di approfondire e aggiornare diversi aspetti progettuali che presentavano diverse criticità, in particolare sotto il profilo energetico e impiantistico, facendo emergere una sottostima del quadro economico iniziale”.

L’investimento previsto per il nuovo impianto è quindi passato dai 4,65 milioni di euro inizialmente indicati dalla precedente amministrazione agli attuali 5,48 milioni di euro. “Di fronte a queste criticità – prosegue il sindaco De Zordo – abbiamo scelto la strada della trasparenza e della responsabilità. Era nostro dovere intervenire, aggiornare il progetto e adeguarlo agli standard richiesti oggi, piuttosto che portare avanti un’opera che avrebbe inevitabilmente incontrato difficoltà nella fase realizzativa”.

Per garantire una copertura economica più solida, il Comune ha già destinato 650 mila euro di avanzo di amministrazione. “Così da garantire una copertura economica più solida e assicurare alla comunità un impianto moderno, efficiente e pienamente conforme alle normative vigenti”, aggiunge il sindaco.

Interventi anche sugli spazi pubblici

Accanto alle grandi opere infrastrutturali, l’amministrazione comunale prosegue anche con la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di arredo urbano in diverse aree del paese.

L’obiettivo è accompagnare gli investimenti più rilevanti con una maggiore attenzione alla qualità del paesaggio urbano, all’accoglienza turistica e alla vivibilità del centro abitato, valorizzando l’identità di Sappada.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Massimiliano Fedriga e agli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Riccardo Riccardi per l’attenzione dimostrata nei confronti di Sappada – dice il sindaco -. La proposta di destinare ulteriori risorse alla nostra comunità conferma un rapporto di collaborazione istituzionale che sta producendo risultati concreti”.

Per De Zordo il lavoro non è concluso: “Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per reperire nuovi finanziamenti e trasformare i progetti in opere, perché è questo che i cittadini si aspettano da un’Amministrazione”.