L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia dove la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica valido dalle ore 6:00 e per tutta la giornata di giovedì 22 maggio, a causa del previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio regionale.

Secondo l’avviso, una saccatura atlantica in arrivo porterà con sé correnti umide sud-occidentali in quota e venti di Scirocco nei bassi strati, favorendo una marcata instabilità atmosferica, soprattutto tra le aree montane e la pianura.

Le previsioni.

Per giovedì 22 maggio sono attesi rovesci e temporali a più riprese, con precipitazioni complessivamente intense su Alpi e pianura, e molto intense sulle Prealpi. La costa sarà interessata in misura minore, ma non è escluso qualche fenomeno temporalesco anche in queste zone.



Particolare attenzione è rivolta alla possibilità di temporali stazionari, che potrebbero provocare accumuli di pioggia intensi in poche ore, aumentando il rischio di allagamenti e frane, specie nelle zone già vulnerabili.

Nella bassa pianura e lungo la costa è previsto un Scirocco sostenuto, mentre sulle alture il vento soffierà da sud, da moderato a sostenuto. Tali condizioni favoriranno un ulteriore apporto di umidità, contribuendo alla formazione di celle temporalesche particolarmente attive.