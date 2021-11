L’incidente sulla Osovana a Colloredo di Monte Albano.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per gli occupanti di un furgone in Friuli. Dopo un’uscita autonoma di strada sulla Osovana, il mezzo si è ribaltato sul fianco.

È accaduto poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, all’altezza di Colloredo di Monte Albano. Un’ipotesi è che l’autista della vettura sia stato colpito da un malore. Oltre a lui, all’interno del veicolo c’erano un educatore e 8 ragazzi minorenni di una comunità di Gorizia. Ad avere la peggio è stato l’autista, rimasto ferito, anche se non in modo grave. È stato trasportato in ospedale a Udine da un’ambulanza del 118. Soltanto contusioni, fortunatamente, per gli altri occupanti.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale Sores Fvg, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine.

