Corsa con i monopattini prima di scuola: scatta la multa per un under 14

Multa per un under 14 in monopattino a Cordenons.

Gare improvvisate con monopattino e biciclette davanti alla scuola media, sfide di velocità tra amici prima del suono della campanella… Ma stavolta è finita con una multa e un richiamo ufficiale. La polizia intercomunale di Cordenons ha infatti fermato un ragazzo minorenne – sotto i 14 anni – alla guida di un monopattino elettrico, sanzionandolo con una multa da 35 euro.

Il blitz è scattato in via Traversagna, davanti alla scuola media “Leonardo da Vinci”, dove da giorni genitori e insegnanti segnalavano comportamenti pericolosi all’orario d’ingresso. Tra le 7.30 e le 7.40, piccoli gruppi di ragazzi si sfidavano in strada con monopattini e bici, zigzagando tra le auto in transito e mettendo a rischio la sicurezza propria e altrui.

Gli agenti, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, hanno deciso di anticipare il loro arrivo sul posto e sono intervenuti direttamente. Il primo giorno non hanno trovato nessuno, ma al secondo controllo due ragazzi sono stati colti in flagrante. Uno di loro, ancora troppo giovane per guidare un monopattino secondo la legge, è stato multato. I genitori dovranno ora farsi carico della sanzione.

Anche gli altri giovani, seppur in regola con l’età, hanno ricevuto un richiamo verbale: serve più attenzione e responsabilità, soprattutto in zone trafficate. Ma non è finita qui. In un altro intervento, due domeniche fa, la polizia ha fermato tre ragazzi lungo via Sclavons, ancora una volta su monopattini, stavolta senza casco. Anche per loro sono scattate le sanzioni.