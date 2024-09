Incendio in un capannone, in fiamme anche il tetto e l’impianto fotovoltaico

L’incendio a Cordenons.

Alle ore 17,25 circa di oggi, 30 settembre 2024, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava il sospetto incendio di un capannone industriale a Cordenons con parecchio fumo che usciva dalle finestre.

Immediatamente sono state inviate sul posto la squadra e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento; una squadra, l’autobotte, l’autoscala e il Funzionario di guardia della sede centrale del Comando vigili del fuoco della destra Tagliamento. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno verificato che all’interno del capannone, di circa 450 metri quadrati, non vi fossero persone e, dopo una breve ispezione hanno constatato che l’incendio, partito dall’interno del capannone, aveva interessato il tetto e l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura.

Le squadre hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo in tempi brevi ad estinguere le fiamme. Spento l’incendio i VV.F. hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza di tutto il capannone. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.