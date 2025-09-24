Proteste contro il semaforo “intelligente” di Brazzano.

A Brazzano, frazione di Cormons, monta la polemica per il semaforo “intelligente” installato sei mesi fa. Secondo il Comitato Cittadini Attivi Brazzano (CAB), il sistema non avrebbe portato i benefici promessi e anzi avrebbe peggiorato la situazione della viabilità. Per questo è partita una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale modifiche e interventi urgenti.

Il comitato lamenta che il semaforo non regoli il traffico in base alla velocità dei veicoli ma a intervalli di tempo fissi, creando lunghe code e un inevitabile aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico. Anche la questione dei parcheggi è al centro delle critiche: il loro numero sarebbe stato ridotto e l’accesso reso più complicato dalla presenza di cordoli gialli, con manovre difficili e rischiose per automobilisti e pedoni. Nonostante i numerosi interventi eseguiti dall’ottobre scorso, alcune sistemazioni della pavimentazione non sono ancora state completate e la vecchia cabina telefonica deve ancora essere rimossa.

Per il CAB, l’insieme di questi problemi ha reso meno fruibile il centro della frazione. “La soluzione adottata va in direzione contraria alla valorizzazione del borgo”, scrive il comitato, chiedendo una revisione dei settaggi del semaforo e una migliore organizzazione dei parcheggi e della segnaletica. Il Comitato invita i cittadini che condividono queste osservazioni a firmare la petizione disponibile nei negozi di Brazzano per sollecitare il Comune a intervenire.