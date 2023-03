Incendio nella notte a Cormons.

Incendio nella notte a Cormons: alle ore 4.30 della notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti per un incendio all’interno di un’abitazione di Cormons, in via Gorizia. Sul posto sono stati inviati tre automezzi fra cui un’autoscala. Le fiamme hanno coinvolto una delle due unità abitative del primo piano di una palazzina residenziale.

Durante le operazioni di spegnimento, è stata evacuata dall’ appartamento non interessato dall’incendio una persona allettata in ossigeno terapia e affidata al soccorso sanitario. Si tratta di una sottoposta a terapia con l’ossigeno. È stata trasportata in ospedale temporaneamente poiché si è resa necessaria la disalimentazione dell’intera palazzina per permettere ai vigili del fuoco di domare l’incendio.

In via precauzionale anche la persona uscita indenne dal locale interessato dalle fiamme è stata ricoverata per i controlli del caso. Essendo lo stabile considerato inagibile, è stato interessato il sindaco del comune di Cormons per provvedere all’alloggiamento dei due nuclei familiari sfollati. Sul posto i carabinieri e il soccorso sanitario per le proprie competenze.