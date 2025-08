Auto si ribalta sulla strada regionale, ferito il conducente

L’incidente stamattina a Cormons.

Paura questa mattina, mercoledì 6 agosto 2025, sulla Strada Regionale 409 a Cormons, dove un’auto si è ribaltata poco prima delle 7.45, finendo su un fianco. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Gorizia, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla sua stabilizzazione.

In collaborazione con il personale sanitario, i soccorritori hanno estratto il conducente ferito dall’abitacolo, poi affidato alle cure del 118. Completate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.