La lettera di auguri a Papa Francesco è stata spedita a novembre.

La Residenza “Giacinto Blasoni” di Risano, gestita da Sereni Orizzonti, si era presa per tempo: il 6 novembre aveva inviato una lettera di auguri di Buone Feste a Sua Santità Papa Francesco in persona, firmata da tutti gli ospiti.

Nella lettera gli anziani raccontano al Papa della loro vita in struttura: dalle Sante Messe e Rosari, guidati dal diacono Don Lelio, ai momenti divertenti che vivono, tra feste, musica, balli e molte altre iniziative. Non poteva mancare una preghiera per la salute del Papa e per le persone che in tutto il mondo soffrono per fame e catastrofi, malattie e guerre.

Per più di un mese gli anziani hanno atteso una risposta, chiedendosi se mai la loro lettera sarebbe arrivata ad un destinatario tanto illustre. Due giorni prima di Natale la postina consegna un’epistola con mittente il Vaticano: Papa Francesco ricambia gli auguri per le festività e la vicinanza spirituale. Nella lettera impartisce anche una benedizione alla residenza e a tutti coloro che ci lavorano.

“È un grande onore ricevere gli auguri di Papa Francesco. I nostri anziani ci contavano tantissimo. Condividono e condividiamo i valori di pace e amore fraterno, inclusione e attenzione verso i più deboli, che Papa Bergoglio segue e professa ogni giorno” dichiara la direttrice della residenza Orietta Mauro.

La Rsa “Giacinto Blasoni” di Risano può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.