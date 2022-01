L’auto capottata a Cisterna di Coseano.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Cisterna di Coseano. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo per capottarsi in un campo.

Erano le 15.30 quando si è verificato l’incidente sulla strada regionale 464, in prossimità della regionale 39. È subito scattato l’allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di San Daniele, che hanno prestato la prima assistenza al conducente, regolando anche la viabilità. Sono intervenuti anche i carabinieri. Per fortuna, l’automobilista non si è fatto nulla, uscendo dall’incidente senza conseguenze.

(Visited 333 times, 333 visits today)