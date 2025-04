Spedisce carichi di mandorle all’estero, ma spariscono nel nulla: danno da 500mila euro

Spedizioni all’estero sparite nel nulla: danno da 500mila euro per una ditta.

Spedizioni di merce all’estero che sono sparite nel nulla: è quanto ha denunciato il titolare della Alfrus, una ditta di Bari con sede operativa a Coseano, specializzata nel commercio di mandorle. L’uomo ha raccontato ai carabinieri della Compagnia di Fagagna di essersi appoggiato ad una ditta slovena di trasporti per inviare in Francia e Germania diversi carichi di frutta secca, tra il 26 e il 30 marzo. Carichi che, però, non stato mai arrivati a destinazione e consegnati mentre i conducenti dei vettori sono irreperibili. Il danno subito supera i 500mila euro.