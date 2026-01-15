Il Friuli dice addio ad Anna Maria Minini Pittini, vedova del cavalier Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. Aveva 94 anni.



Anna Maria Minini è stata per tutta la vita una presenza discreta ma fondamentale accanto al marito, scomparso nel 2016 all’età di 86 anni, e un solido punto di riferimento per i figli e i nipoti. Lontana dai riflettori, ha sempre preferito la concretezza alla mondanità, incarnando uno stile di vita improntato alla sobrietà e alla dignità. Donna dal carattere pratico e risoluto, come ricordano i figli, non amava l’apparenza e privilegiava la sostanza.



Il dolore più grande è arrivato nel 1988, con la perdita del figlio Pietro, morto a soli 27 anni. Una ferita mai rimarginata, che l’ha portata a trovare conforto nella fede e in un profondo senso di spiritualità. Dal ricordo di Pietro è nata la Fondazione Pietro Pittini, voluta dal marito Andrea, oggi impegnata in progetti di sostegno ai giovani e alle persone più fragili.



Anna Maria Minini ha vissuto anche il dolore della scomparsa del marito nel 2016. Andrea Pittini, pioniere dell’industria siderurgica italiana, aveva trasformato una piccola realtà produttiva in un gruppo internazionale con sede a Osoppo.

L’ultimo saluto.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15 nel duomo di Gemona. La salma giungerà alle 14.45 dalla Casa funeraria Benedetto di Tarcento. Il santo rosario sarà recitato domenica alle 18 nella chiesa di Santa Lucia in Piovega, sempre a Gemona.