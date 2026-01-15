L’incidente questa mattina a Faedis, in Via Crosade.

Incidente questa mattina intorno alle 8 a Faedis, dove un’autovettura è uscita di strada all’altezza del ponte sul torrente Grivò, in Via Crosade.

Il conducente, unico occupante del veicolo, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo . Fortunatamente cosciente al momento dei soccorsi, è stato comunque trasportato all’ospedale con un’ambulanza in codice giallo, a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, il personale sanitario del SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) e i Carabinieri, per garantire l’assistenza necessaria, mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.