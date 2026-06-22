Aggredisce e picchia la moglie davanti al figlio minorenne, 39enne arrestato dai carabinieri di Udine per maltrattamenti.

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie davanti al figlio: i carabinieri della Compagnia di Udine hanno arrestato un uomo di 39 anni, di origini straniere, residente in una località del Friuli collinare, che si è reso responsabile di maltrattamenti contro familiari.

Nella serata del 20 giugno, il 39enne è rientrato a casa ubriaco e ha iniziato ad inveire contro la moglie. Successivamente la lite è degenerata, e l’uomo ha colpito la donna alla testa procurandole delle ferite. Purtroppo l’episodio si è svolto davanti agli occhi del figlio minore della coppia.

Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno subito bloccato il 39enne, evitando che lo stesso potesse compiere azioni ancora più gravi nei confronti della moglie. La donna è stata trasportata dal personale del 118 presso il locale pronto soccorso per le lesioni riportate. Terminati gli accertamenti di rito il 39enne è stato associato alla Casa circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità giudiziaria.