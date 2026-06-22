Controlli dei carabinieri del Nil a Pordenone e provincia: lavoro nero e altre violazioni, raffica di sospensioni e multe alle aziende.

I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Pordenone, del Nucleo operativo per la tutela del lavoro di Venezia, supportati dai colleghi dell’Arma territoriale di Pordenone, hanno eseguito delle attività finalizzate alla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e di quelle in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Nel comune di Pordenone è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato un lavoratore in nero, il quale è poi anche risultato percettore di indennità di disoccupazione. In Prata di Pordenone un’azienda edile ha subito anch’essa la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di un lavoratore impiegato in nero risultato irregolare sul territorio nazionale.

Nel settore dell’agricoltura quattro aziende agricole attive nei comuni di Fiume Veneto, Montereale Valcellina, Valvasone e Spilimbergo sono state sanzionate per diverse violazioni in materia prevenzionistica riguardanti il possesso del documento di valutazione dei rischi non aggiornato, l’omessa formazione del personale in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi, l’utilizzo di attrezzi da lavoro non conformi, la mancata nomina degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Sono state contestate complessivamente sanzioni amministrative e ammende per oltre 60mila euro.