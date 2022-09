Violenta aggressione al Cafè Noir, scatta la chiusura per 10 giorni

I provvedimenti del questore dopo l’aggressione.

Nel mattinata di oggi il personale della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione, disposto dal Questore , per 10 giorni nei confronti del pubblico esercizio denominato “Cafè Noir”, sito a Porcia in via dei Serviti.

Nella serata dello scorso 23 settembre, gli agenti delle Volanti della Questura di Pordenone è intervenuta al “Cafè Noir”, dove era stata segnalata un’aggressione da parte di due persone ai danni di un giovane.

I poliziotti intervenuti hano accertato che a seguito di un diverbio per futili motivi tra la barista ed un cliente 26enne, ne è scaturita una colluttazione, in cui entrambi riportavano lievi ferite. Successivamente il cliente è stato raggiunto da due persone a lui sconosciute e al momento non identificate, che lo hanno aggredito colpendolo violentemente con calci e schiaffi. Solo grazie al provvidenziale di alcuni passanti l’esito dell’aggressione non ha avuto conseguenze ben più gravi.

La barista non ha provveduto né prima né dopo gli eventi, ad informare le forze dell’ordine. Sussistendo, quindi, i presupposti normativi il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 10 giorni.