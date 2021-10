L’intervento per gli alberi.

Un albero pericolante ha richiesto, questo pomeriggio, l’intervento dei vigili del fuoco e della squadra della locale Protezione civile in via delle Chiesa a Torviscosa. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero.

E sempre un albero è caduto sulla strada di Aquileia, creando diversi disagi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cervignano.

