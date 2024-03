Sei patenti ritirate durante i controlli a Udine.

Nella notte tra sabato e domenica 24 marzo, sulle strade che dal centro cittadino di Udine conducono alle grandi arterie autostradali della regione, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato programma di controlli stradali finalizzato alla repressione di due delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada: la guida in stato di ebbrezza alcolica e, in particolar modo, la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale con l’impiego di personale Sanitario della Questura, sono stati sottoposti a controllo 120 veicoli ed i relativi conducenti.

Grazie alla presenza del laboratorio mobile della Polizia di Stato e del Medico Superiore della Questura di Udine e del suo staff è stato possibile sottoporre a screening preliminare per la ricerca di sostanze psico-attive, psicotrope o stupefacenti 5 conducenti di cui 1 è risultato positivo agli oppiacei. I campioni di liquido biologico salivare saranno inviati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per le indagini biologiche di secondo livello.

I risultati dei controlli.

Durante i controlli sono state 6 le patenti ritirate e 120 i punti decurtati. Sei sono risultati positivi all’etilometro: 3 con alcolemia tra 0,51 e 0,80 grammi di alcol per litro di sangue e 2 conducenti tra 0,81 e 1,5. Infine un conducente positivo all’etilometro con alcolemia superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, ed è risultato positivo al prelievo salivare per gli oppiacei.

La Polizia di Stato ritiene fondamentale l’esecuzione di tali controlli in quanto, il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto essenziale della sicurezza stradale nella duplice direzione della cura della salute psicofisica dei conducenti e, dall’altro, della tutela della sicurezza della circolazione stradale.