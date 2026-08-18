Alcol al volante, quattro denunce e un incidente: i controlli di Ferragosto a Lignano

I controlli dei carabinieri a Lignano.

Controlli rafforzati sulle strade di Lignano Sabbiadoro e della Bassa friulana durante il fine settimana di Ferragosto. I Carabinieri della Compagnia di Latisana hanno impiegato numerose pattuglie per fronteggiare il forte afflusso turistico nelle località balneari e prevenire furti, incidenti e violazioni del Codice della strada.

I servizi, concentrati soprattutto a Lignano e nei comuni vicini, hanno visto la partecipazione di militari in uniforme e in abiti civili. Nella mattinata e nel pomeriggio di sabato 15 agosto, le attività sono state supportate anche dal sorvolo di un elicottero dell’Arma. I numerosi posti di controllo predisposti sul territorio hanno consentito di identificare decine di persone e verificare altrettanti veicoli.

Quattro conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Il valore più elevato, pari a 2,22 grammi per litro, è stato riscontrato in un ragazzo proveniente dal Trentino, fermato mentre si trovava al volante della propria automobile. Un conducente residente nel Latisanese è stato invece trovato con un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro.



Tra i casi accertati figura anche quello di un giovane dElle Valli del Natisone. Il conducente, alla guida di una vettura sportiva, ha urtato un guardrail e un palo dell’illuminazione pubblica, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso di 1,51 grammi per litro.



Un altro automobilista, residente a Campoformido, avrebbe invece danneggiato diverse vetture parcheggiate lungo la strada. Fermato poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,67 grammi per litro. I controlli rientrano nelle attività predisposte dall’Arma per garantire una maggiore sicurezza sulle strade durante uno dei periodi di maggiore presenza turistica a Lignano Sabbiadoro.