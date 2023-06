Dopo le amorevoli cure, il falco pescatore Helga torna libero

Il falco pescatore era stato recuperato debilitato a Rivoli di Osoppo.

Helga, un esemplare di falco pescatore è tornato libero di volare. L’animale era stato trovato in uno stato di estrema debolezza all’inizio di aprile a Rivoli di Osoppo, nelle vicinanze di un allevamento ittico. Tuttavia, grazie alle attente e amorevoli cure fornite dalle Riserve Naturali Marano, Helga è tornata in piena forma e ieri, 2 giugno, ha spiccato il volo ritornando nel suo habitat naturale a Marano Lagunare.

Il falco pescatore ha richiesto solo un breve periodo di riabilitazione per riprendersi completamente e poter essere liberato. La Riserva, grazie alle sue caratteristiche peculiari, rappresenta l’habitat ideale per i falchi pescatori e conta anche altri esemplari. Gli esperti della riserva si sono dedicati con impegno e dedizione a garantire il benessere del falco pescatore, aiutandolo a recuperare le sue forze necessarie per sopravvivere in natura.

Ora, grazie al duro lavoro e all’impegno degli esperti della Riserva, Helga è pronto a fare ritorno al suo ambiente naturale, dove potrà volare libero e cacciare tra le acque circostanti. Questo evento segna un traguardo significativo nella missione di conservazione delle Riserve Naturali Marano, poiché dimostra il successo delle loro iniziative per proteggere e riabilitare la fauna selvatica locale.

La liberazione di Helga non solo permette a questo magnifico rapace di riconnettersi con la sua natura intrinseca, ma anche di contribuire all’equilibrio ecologico della regione. La presenza di falchi pescatori sani e attivi è un segnale positivo per la salute dell’ecosistema circostante, testimoniando la vitalità della fauna selvatica locale.