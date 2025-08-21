Furti nei parcheggi dell’autogrill: arrestata la banda che agiva tra Veneto e Friuli

21 Agosto 2025

di Redazione

Bloccavano la chiusura delle auto con un jammer.

Una lunga scia di furti tra gli automobilisti in sosta agli Autogrill lungo l’autostrada A4 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il loro metodo era tanto semplice quanto efficace: mentre i proprietari delle auto si fermavano per un caffè o una pausa pranzo negli autogrill, loro bloccavano con un “jammer” il segnale elettronico dei telecomandi, impedendo alle vetture di chiudersi e trasformandole così in prede facili.

Ieri la Polizia Stradale di Venezia-Mestre ha arrestato i responsabili all’area di servizio di Dolo.: si tratta di quattro cittadini georgiani, di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Il modus operandi

Il sistema sfruttato dalla banda era collaudato: l’automobilista premeva il telecomando convinto di chiudere la macchina, ma il segnale radio veniva intercettato dal dispositivo elettronico. L’auto restava aperta e i ladri, in pochi secondi, svuotavano l’abitacolo di borse, computer, macchine fotografiche e contanti.

Un trucco che ha permesso di mettere a segno decine di colpi tra Veneto e Friuli, lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia.

Precedenti e indagini

Non era la prima volta che i quattro finivano nel mirino delle forze dell’ordine. Già il 9 luglio tre di loro erano stati fermati ad Arino Est, sempre lungo la A4, trovati in possesso di due computer rubati in Toscana, quasi 4.000 euro in contanti e una macchina fotografica professionale. In quell’occasione erano stati denunciati a piede libero.

Questa volta, invece, la Polstrada è riuscita a documentare il furto in diretta e a stringere le manette. Le telecamere di sorveglianza hanno inoltre fornito ulteriori riscontri su altri episodi analoghi.

