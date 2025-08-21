Bloccavano la chiusura delle auto con un jammer.

Una lunga scia di furti tra gli automobilisti in sosta agli Autogrill lungo l’autostrada A4 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il loro metodo era tanto semplice quanto efficace: mentre i proprietari delle auto si fermavano per un caffè o una pausa pranzo negli autogrill, loro bloccavano con un “jammer” il segnale elettronico dei telecomandi, impedendo alle vetture di chiudersi e trasformandole così in prede facili.



Ieri la Polizia Stradale di Venezia-Mestre ha arrestato i responsabili all’area di servizio di Dolo.: si tratta di quattro cittadini georgiani, di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Il modus operandi

Il sistema sfruttato dalla banda era collaudato: l’automobilista premeva il telecomando convinto di chiudere la macchina, ma il segnale radio veniva intercettato dal dispositivo elettronico. L’auto restava aperta e i ladri, in pochi secondi, svuotavano l’abitacolo di borse, computer, macchine fotografiche e contanti.



Un trucco che ha permesso di mettere a segno decine di colpi tra Veneto e Friuli, lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia.

Precedenti e indagini

Non era la prima volta che i quattro finivano nel mirino delle forze dell’ordine. Già il 9 luglio tre di loro erano stati fermati ad Arino Est, sempre lungo la A4, trovati in possesso di due computer rubati in Toscana, quasi 4.000 euro in contanti e una macchina fotografica professionale. In quell’occasione erano stati denunciati a piede libero.



Questa volta, invece, la Polstrada è riuscita a documentare il furto in diretta e a stringere le manette. Le telecamere di sorveglianza hanno inoltre fornito ulteriori riscontri su altri episodi analoghi.