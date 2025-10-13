Ai domiciliari, lo trovano al bar con la madre: arrestato 25enne

Arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

È finita con un nuovo arresto la mattinata “di libertà” di un 25enne residente a Fiume Veneto, sorpreso dai Carabinieri mentre prendeva un caffè al bar insieme alla madre, nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Il giovane, D.G., 25 anni, si trovava ristretto nella propria abitazione dal 18 luglio scorso per i reati di lesioni personali e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Durante un controllo effettuato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto nella mattinata del 10 ottobre, l’uomo non è stato trovato in casa. Non risultando alcuna autorizzazione del Tribunale di Pordenone ad allontanarsi dal domicilio, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche.

Poco dopo, il 25enne è stato individuato seduto ai tavolini di un bar del paese, in compagnia della madre. Per lui sono così scattate le manette per evasione dagli arresti domiciliari. D.G., già arrestato in passato per episodi analoghi, è stato ricondotto nella propria abitazione, dove sconterà nuovamente la misura restrittiva, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Pordenone.