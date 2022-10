Incidente a Fiume Veneto

Incidente stradale stamattina all’alba in comune di Fiume Veneto. Attorno alle sei, all’uscita di Cimpello dell’autostrada A28, la conducente di una vettura, una donna di 49 anni, ha perso il controllo dell’auto e la macchina è finita contro un muro, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

La Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hai inviato subito sul posto l’equipaggio di una automedica che ha soccorso l’automobilista, poi trasportata in ospedale fortunatamente con lesioni non gravi.