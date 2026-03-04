Baby gang a Pordenone, risse tra giovani e un negoziante aggredito

Torna a salire la tensione a Pordenone per una serie di episodi violenti che nelle ultime ore hanno coinvolto gruppi di giovanissimi tra il centro città e l’area dell’autostazione. In meno di ventiquattro ore si sono verificati tre interventi delle forze dell’ordine: un’aggressione a un commerciante in via Cavallotti e due risse avvenute nell’area del terminal dei bus. In uno dei casi un minorenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Spray al peperoncino contro il commerciante

L’episodio più recente si è verificato ieri sera poco prima delle 19 in via Cavallotti, al civico 12. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura intervenuti sul posto, un gruppo di ragazzi sarebbe entrato in un negozio con l’intenzione di sottrarre alcuni generi alimentari.



Il titolare si sarebbe accorto del tentativo di furto e avrebbe provato a fermarli. A quel punto uno dei giovani avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro l’uomo, che si è ritrovato momentaneamente accecato dalla sostanza urticante, mentre il gruppo si è dato alla fuga.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al commerciante e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone per gli accertamenti del caso. Le indagini per individuare i responsabili sono tuttora in corso.

Rissa tra ragazzi al terminal dei bus

Un episodio analogo era avvenuto già la sera precedente, nell’area dell’autostazione vicino alla stazione ferroviaria. In quel caso era stata segnalata una rissa tra alcuni giovani, ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.



Le immagini avrebbero mostrato i ragazzi rincorrersi lungo una delle banchine e colpirsi con calci e pugni davanti a diversi pendolari in attesa degli autobus. La situazione è tornata sotto controllo solo con l’arrivo delle volanti della Questura.



Alla vista delle pattuglie, il gruppo avrebbe interrotto lo scontro e cercato di ricomporsi. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’identificazione dei presenti e, al termine dei primi accertamenti, uno dei ragazzi è stato invitato a seguirli in Questura.



Il giovane, un quindicenne, avrebbe reagito cercando di divincolarsi per evitare di salire sull’auto di servizio. Una volta accompagnato negli uffici di polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo episodio violento poco dopo

Circa un’ora più tardi, mentre le volanti erano già rientrate in Questura, nell’area del terminal dei bus si sarebbe verificato un nuovo episodio di violenza. Secondo le prime informazioni, una ragazza avrebbe preso di mira un giovane colpendolo con schiaffi e calci.



Quando un altro ragazzo si sarebbe avvicinato per cercare di intervenire, la giovane avrebbe tentato di colpirlo con un calcio alla gamba. Alcuni passanti, spaventati dalla scena, hanno dato l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i finanzieri e i carabinieri del radiomobile di Pordenone.

Le preoccupazioni dei commercianti

Gli episodi riaccendono il dibattito sulla sicurezza nelle zone centrali della città, in particolare tra l’area della stazione e via Mazzini. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine sia diventata più visibile, diversi commercianti continuano a percepire l’area come fragile. C’è chi ritiene che la situazione sia migliorata rispetto al passato e chi invece continua a segnalare una sensazione di insicurezza.