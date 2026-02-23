Baby gang a Udine, scatta l’avviso orale del Questore per due 14enni

23 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Avviso orale del Questore di Udine per due 14enni.

Nel fine settimana appena trascorso il Questore di Udine ha applicato a due minori residenti in città l’avviso orale: si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza esclusiva del Questore, esteso con il cosiddetto “Decreto Caivano” ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

I due minori, che hanno commesso numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati convocati in Questura insieme ai genitori, dove sono stati oralmente avvisati circa l’obbligo di tenere una condotta conforme alla legge.

