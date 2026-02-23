Avviso orale del Questore di Udine per due 14enni.

Nel fine settimana appena trascorso il Questore di Udine ha applicato a due minori residenti in città l’avviso orale: si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza esclusiva del Questore, esteso con il cosiddetto “Decreto Caivano” ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

I due minori, che hanno commesso numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati convocati in Questura insieme ai genitori, dove sono stati oralmente avvisati circa l’obbligo di tenere una condotta conforme alla legge.