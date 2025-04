Barca a fuoco a Palazzolo dello Stella.

Una barca è andata a fuoco stanotte, a Palazzolo dello Stella: l’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha causato l’affondamento del natante da circa 12 metri, su cui si trovava una coppia di turisti.

L’uomo è riuscito a gettarsi in acqua ed è stato soccorso dal 118 e portato d’urgenza in ospedale, in gravi condizioni. La compagna, invece, è rimasta bloccata in cabina. I vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato la barca avvolta dalle fiamme e nonostante i rapidi tentativi di spegnimento e l’uso di liquido schiumogeno, non sono riusciti a raggiungerla, ostacolati dalla violenta propagazione dell’incendio su una struttura interamente in vetroresina.

E’ stato richiesto l’intervento del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del Comando di Trieste per recuperare il corpo della donna, ritrovato dai sommozzatori attorno alle 11 di stamattina nel relitto dell’imbarcazione.

Il video dell’intervento dei vigili del fuoco: