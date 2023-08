Sorpresi dalla piena del Tagliamento restano bloccati con le auto

Due interventi di soccorso questa mattina sul fiume Tagliamento a Varmo.

Due interventi eseguiti dai Vigili del fuoco per soccorrere alcune persone sorprese, questa mattina, dall’innalzamento dell’acqua sul fiume Tagliamento a Varmo.

In salvo due turisti tedeschi.

Nel primo intervento è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo che è stata allertata intorno alle ore 6 per due turisti intrappolati nelle proprie vetture in località Belgrado di Varmo. Giunti presso la zona segnalata i Vigili del fuoco codroipesi hanno individuato due turisti stranieri che si erano accampati per passare la notte nelle loro vetture vicino al letto del fiume.

I due hanno riferito ai soccorritori che nelle vetture non c’erano altre persone e hanno spiegato che sorpresi durante il sonno dall’innalzamento dell’acqua sono riusciti ad uscire dai mezzi recuperando solo il telefono con il quale hanno chiamato i soccorsi. Verificato che le vetture erano quasi completamente sommerse dall’acqua e l’impossibilità di recuperarle nell’immediato, i Vigili del fuoco hanno segnato il punto e poi hanno accompagnato i due turisti presso il loro distaccamento dove li hanno rifocillati fatti asciugare e scaldare.

Otto persone restano bloccate su un isolotto.

Il secondo intervento della mattina si è svolto in località Ponte Madrisio di Varmo sempre sul fiume Tagliamento a Varmo. In questo caso l’allarme è stato dato alle ore 7.40 circa e riguardava il soccorso di un gruppo di 8 persone, di diverse nazionalità, bloccate con i propri mezzi su un isolotto in mezzo al fiume.

I Vigili del fuoco giunti con: la squadra del distaccamento di Codroipo le squadre SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) dei comandi di Pordenone e Udine, i sommozzatori nel Nucleo regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando di Trieste e l’elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia hanno accompagnato in zona sicura gli 8 turisti e hanno messo in sicurezza i mezzi, per i quali anche in questo caso il recupero immediato non era possibile, nel punto più elevato dell’isolotto. Una volta accompagnate a riva, le 8 persone soccorse sono state prese in carico dal personale del comune di Varmo che provvederà alla loro assistenza.