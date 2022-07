Brutta caduta durante l’escursione, soccorso un 51enne

L’uomo si è procurato un trauma cranico e lombo-sacrale.

Quasi contestualmente all’intervento di soccorso per un uomo precipitato con il parapendio il Soccorso Apino della stazione di Udine si sono recati ad Alesso dove un uomo di 51 anni residente a Bolzano ma domiciliato per lavoro in Fvg, è caduto lungo il sentiero procurandosi un trauma cranico e lombo-sacrale.

L’escursionista è stato raggiunto, stabilizzato e imbarellato e condotto a spalle fino all’ambulanza. Sul posto assieme ai soccorritori, anche quelli della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.