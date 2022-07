Cordata di rocciatori bloccata sul Monte Peralba: salvati in elicottero

L’intervento di soccorso a Sappada.

È stata tratta in salvo la cordata in difficoltà che ha chiesto aiuto al Nue112 dal Torrione Saf del Monte Peralba. Mentre effettuava una calata lungo la parete in corda doppia alla nona lunghezza di corda, quest’ultima si è irrimediabilmente incastrata, lasciandoli bloccati e senza permettergli di scendere nè risalire.

Sul posto si è portato l’elisoccorso regionale assieme alla squadra di soccorritori della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico giunta a supporto con un tecnico al rifugio Calvi e con due tecnici al Rifugio Sorgenti del Piave per tenere libera la piazzola. Il tecnico salito al Calvi è stato imbarcato per condurre l’equipaggio sul punto esatto in cui si trovava la cordata. I due rocciatori, militari in libera uscita, sono stati recuperati uno alla volta con due verricellate da 45 metri.

È stata una fortuna che l’elisoccorso abbia potuto liberarsi perché mezz’ora dopo la chiusura dell’intervento si è scatenata nella zona una fortissima grandinata.