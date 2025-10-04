Cacciatore disperso nella nebbia a Tramonti di Sopra: scattano le ricerche

È scattata poco prima delle 18 un’impegnativa operazione di soccorso in alta quota per rintracciare un cacciatore disperso nella zona di Casera Teglara, a circa 1500 metri di altitudine.

A dare l’allarme è stato lo stesso uomo, che ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 riferendo di essersi smarrito a causa della fitta nebbia che avvolge la zona, rendendo impossibile l’orientamento. Immediata l’attivazione da parte della Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che ha mobilitato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino.

È stato fatto un tentativo per individuarlo per via aerea con l’elicottero dell’elisoccorso regionale, tentativo abortito proprio a causa della scarsa visibilità. Sono stati attivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno chiamato l’elicottero da Venezia per un sorvolo, anch’esso,.ovviamente, inefficace per la scarsa visibilità.

Le squadre di terra dovranno portarsi a piedi a Forcella Teglara (1660 metri) e divallare dall’altra parte fino a quota 1550 per cercare di individuare il disperso e poi nuovamente risalire in forcella e rientrare alla casera.