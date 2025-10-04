Lavori nelle gallerie, chiusura per due notti sull’autostrada A23

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, verso Udine.



Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, in entrata verso Udine.

Le alternative.

Per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, uscire, in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;

Per i veicoli pesanti, sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;

Per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino alla stazione di Pontebba, sulla A23, da dove si potrà entrare in autostrada e proseguire verso Udine.