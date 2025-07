L’intervento dei vigili del fuoco a Prata di Pordenone.

Nella mattinata del 19 luglio 2025, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile è intervenuta, con il supporto dell’autoscala giunta dalla sede centrale del comando vigili del fuoco di Pordenone, a Prata di Pordenone per il soccorso ad un paziente bariatrico caduto, la sera precedente,all’interno della propria senza riuscire a rialzarsi.

I Vigili del fuoco, operando in sinergia con il personale sanitario presente sul posto, hanno sistemato l‘infortunato all’interno di una speciale barella da trasporto che, da una finestra dell’appartamento, è stata sistemata sul cestello dell’autoscala e, sempre accompagnata da un operatore, è stata trasportata fino alla strada dove il personale sanitario ha preso in carico l’infortunato per il trasporto all’ospedale.