Brutta caduta sulle piste dello Zoncolan, 23enne trasportato in volo all’ospedale

Il giovane è caduto in snowboard sulle piste dello Zoncolan.

Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di una caduta sulle piste da sci, mentre stava facendo snowboard sullo Zoncolan.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello, hanno transitato subito la telefonata agli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Paluzza e l’elisoccorso.

I mezzi sanitari hanno raggiunto l’area antistante l’hotel Enzo Moro e le equipes sanitarie hanno preso in carico il ragazzo, poi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, per un trauma cranico.