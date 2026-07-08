Dal 9 luglio al 27 agosto rassegna estiva farà tappa a San Floriano del Collio, Chiopris-Viscone, Moimacco, Casarsa della Delizia e Remanzacco

Prenderà il via il 9 luglio Un Calice a Teatro 2026, la rassegna inserita nel programma estivo delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa toccherà cinque comuni della regione. Gli spettacoli saranno tutti a ingresso libero e inizieranno alle 21. Al termine di ogni serata il pubblico potrà brindare con i vini delle cantine del territorio.

Il debutto con due appuntamenti

La rassegna si aprirà il 9 luglio con due spettacoli. A San Floriano del Collio/Števerjan, nel Castello Formentini, il Gruppo Teatrale El Tendon porterà in scena El Miedi par fuarze. La serata sarà accompagnata dai vini dei Colli di San Floriano dell’Associazione Vignaioli Vinoteka Colli di San Floriano Števerjanski griči.

Nella stessa data, a Chiopris-Viscone, in piazza Perissini, la Compagnia Teatro Maravee presenterà 38 dis par cambià vite. Il brindisi sarà curato dall’Azienda Agricola Norina Pez di Dolegna del Collio.

La tappa di Moimacco

L’11 luglio la rassegna arriverà a Moimacco. Nell’area della chiesa di San Giovanni Battista, in località Malina, il Gruppo I Pignots proporrà C’è fasino dal Vecjo. La serata vedrà la collaborazione dell’Azienda Agricola de Puppi e della Fondazione de Claricini Dornpacher.

Il gran finale il 27 agosto

L’ultimo appuntamento sarà il 27 agosto con due spettacoli. A Casarsa della Delizia, in Borgo Runcis, la Compagnia Teatrale Lis Anforis porterà sul palco Cocis e Melons te so Stagion, insieme alle aziende vitivinicole del territorio Casarsese e Sanvitese.

Sempre il 27 agosto, a Remanzacco, in vicolo Italico, dietro il Municipio, la Compagnia Teatrale Ndecenze presenterà Per Motivi Familiari. I vini saranno quelli di Vigne del Malina, Vigne degli Olmi e Cantina Casali Magnis.

Teatro e valorizzazione del territorio

La rassegna è promossa dai Comuni di San Floriano del Collio, Chiopris-Viscone, Moimacco, Casarsa della Delizia e Remanzacco. Collaborano il Coordinamento FVG dell’Associazione Nazionale Città del Vino, il Gruppo Teatrale El Tendon e l’Associazione Teatrale Friulana. L’iniziativa riceve inoltre il contributo di Io Sono Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG, con il supporto delle Pro Loco locali.

«Con questa rassegna itinerante – commenta il vicecoordinatore regionale delle Città del Vino Maurizio D’Osualdo – vogliamo unire lo spettacolo alla convivialità, offrendo occasioni d’incontro capaci di far assaporare piccoli sorsi di cultura e di divertimento. Il teatro in lingua locale e la partecipazione attiva delle cantine del territorio rappresentano uno strumento ideale per valorizzare la nostra identità, creando un legame profondo tra la comunità, le piazze storiche e le nostre eccellenze vitivinicole».

Le compagnie protagoniste

Un Calice a Teatro 2026 proporrà spettacoli che spaziano dalla commedia alla narrazione in lingua friulana. Sul palco saliranno il Gruppo Teatrale El Tendon di Corno di Rosazzo, la Compagnia Teatro Maravee di Codroipo, il Gruppo I Pignots di Artegna, la Compagnia Teatrale Lis Anforis di Sedegliano e la Compagnia Teatrale Ndecenze di Udine. Tutte le compagnie vantano una consolidata esperienza nel teatro amatoriale e nella valorizzazione delle tradizioni espressive locali.