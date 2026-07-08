Ha trovato online la sua bicicletta elettrica rubata e, dopo aver riconosciuto il mezzo, ha deciso di verificare di persona. Una vicenda dai contorni insoliti quella accaduta a Udine, dove il proprietario di una e-bike sottratta nei giorni precedenti è riuscito a recuperare il mezzo grazie a un annuncio pubblicato su un sito di compravendita. A finire nei guai è stato un 22enne residente a Udine, denunciato dai carabinieri della Stazione di Martignacco per l’ipotesi di reato di ricettazione.

La e-bike sparisce dal parcheggio di un centro commerciale

Il furto era stato denunciato nei giorni scorsi da un residente nel capoluogo friulano. La bicicletta elettrica era stata lasciata regolarmente legata nel parcheggio di un centro commerciale della zona, ma quando il proprietario è tornato a riprenderla si è accorto che era sparita. Dopo essersi rivolto ai carabinieri e aver formalizzato la denuncia, l’uomo ha continuato a monitorare anche gli annunci presenti sulle piattaforme online.

Proprio durante una di queste ricerche, il proprietario si è imbattuto in un annuncio relativo alla vendita di una bicicletta che presentava caratteristiche molto simili alla sua. Il mezzo, per modello e particolari, ha insospettito il proprietario, che ha deciso di contattare il venditore per organizzare un incontro e verificare la provenienza della bici. L’appuntamento è avvenuto per strada, a Udine. Durante l’incontro il proprietario ha riconosciuto la propria e-bike e ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

I militari della Stazione di Martignacco sono intervenuti rapidamente e hanno identificato il giovane che aveva pubblicato l’annuncio. Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione. La e-bike, dal valore dichiarato di circa mille euro, è stata restituita al legittimo proprietario, che è così riuscito a rientrare in possesso del mezzo sottratto.