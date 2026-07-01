Di 77 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Elvio Gentilini. Ne danno il triste annuncio Elda assieme a Omar con Federica, Roberto con Daniela, Cinzia, Igea i nipoti Sara, Samuele e Thomas, Anna con Simone ed Enrica, Elisa unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di “S. Maria Ad Nives” venerdì 3 luglio alle ore 16:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 10:00 – 18:30 venerdì 8:30 – 15:20



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 2 luglio alle ore 19:30 in chiesa ad Osoppo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



OSOPPO, 1 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290