Cividale, colpo in gioielleria: ladri sfondano la vetrina con la flex e fuggono con il bottino

Un furto studiato in pochi minuti ha scosso il centro di Cividale del Friuli nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio. Una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria di via Cavour, usando una flex per forzare l’ingresso.

L’allarme è scattato poco dopo le 2, facendo partire la segnalazione ai proprietari e alle forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, però, i responsabili del furto si erano già dileguati con la refurtiva.

Un’azione rapida nel cuore della città

Il colpo sarebbe stato messo a segno in un arco di tempo molto ristretto. I ladri hanno scelto le ore notturne per agire e sono riusciti a entrare nell’attività commerciale rompendo il sistema di protezione della vetrina.

Una volta all’interno della gioielleria, hanno raccolto alcuni preziosi prima di allontanarsi. Resta ancora da stabilire con precisione il valore del materiale sottratto: la quantificazione del bottino sarà completata nei prossimi giorni. Oltre alla merce rubata, il furto ha lasciato dietro di sé danni rilevanti al negozio, in particolare alla vetrina e agli elementi dell’allestimento.

Le indagini affidate ai carabinieri

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuti subito dopo l’attivazione dell’allarme. I militari hanno effettuato i primi accertamenti nell’attività commerciale e raccolto gli elementi necessari per ricostruire modalità e tempi del blitz. L’obiettivo è individuare eventuali collegamenti con altri episodi simili e risalire agli autori del colpo.

Una parte importante delle indagini riguarda ora la raccolta delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in centro città e nelle vie vicine alla gioielleria. Gli investigatori stanno inoltre verificando se qualcuno, tra residenti e persone di passaggio, possa aver notato movimenti sospetti o veicoli allontanarsi dalla zona nelle ore del furto.