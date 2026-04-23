Udine, cane anziano cade dal terrazzo e muore: l’appello del Comune

Un triste incidente domestico si è verificato nella serata di ieri in piazzale Chiavris a Udine: un piccolo cane di razza pincher, ormai in età avanzata, è caduto da un appartamento del secondo piano di un condominio, perdendo la vita a causa dell’impatto.

La dinamica del fatto

La segnalazione alla Polizia Locale è scattata immediatamente, attivando l’intervento sul posto del cinovigile e del veterinario, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’animale, un cane anziano di circa 17 anni, affetto da sordocecità. Dalle verifiche effettuate è emerso che il cane sarebbe passato attraverso la grata del terrazzo, precipitando dall’abitazione.

L’appello del Comune

Sull’accaduto è intervenuta l’assessora al Benessere animale Rosi Toffano: “L’episodio richiama l’attenzione sull‘importanza di mettere in sicurezza terrazze, balconi e aperture delle abitazioni, specialmente in presenza di animali anziani o particolarmente fragili. È necessario prestare la massima attenzione per prevenire tragedie che colpiscono profondamente le famiglie coinvolte”.