Sono diverse le segnalazioni di residenti della zona di Codroipo che hanno ricevuto chiamate da sconosciuti che, sostenendo di appartenere all’associazione Andos, chiedono una donazione per raccogliere fondi.

Peccato che sia lo stesso comitato Andos di Codroipo a chiarire la situazione. “Alcune persone stanno chiamando per raccogliere fondi facendo intuire che la richiesta sia a favore della nostra associazione – spiega la Andos – . Non siamo noi a chiedere donazioni. Vorrei sottolineare che la nostra associazione non utilizza mai telefonate o messaggi per richiedere donazioni“.

Per chi voglia sostenere la causa dell’Andos, l’associazione invita a farlo solo attraverso i canali ufficiali, contattando via mail o personalmente.