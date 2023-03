Nuovo furto in Friuli.

Ancora furti in Friuli. Questa volta ad essere presa di mira è stata un’abitazione di Manzano.

I ladri sono riusciti ad introdursi in casa forzando la porta d’ingresso per poi mettere a soqquadro le varie stanze alla ricerca di oggetti di valore. Secondo una prima stima il bottino sarebbe di oltre 1500 euro, tra gioielli in oro e vestiti.

Il proprietario ha quindi denunciato l’accaduto ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini per individuare i responsabili.