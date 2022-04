Torna il Civi Design Market: arte e artigianato protagonisti a Cividale

Appuntamento per il 10 aprile con il Civi Design Market.

Arte, design e artigianato sono protagoniste della decima edizione del Civi Design Market che si terrà domenica 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 19, nella piazzetta di Corte Tenente Brosadola di Cividale del Friuli. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che potranno scoprire le creazioni fatte a mano di oltre 45 espositori da tutto il Triveneto, selezionati dall’Associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, ideatrice e organizzatrice dell’evento che gode del patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.

Protagonisti anche di questa edizione del Civi Design Market sono gli artigiani e gli artisti che creano, rigorosamente a mano, abiti, accessori, bijoux, borse, quadri, oggetti di cartoleria, ceramiche e molto altro. Ogni oggetto è un pezzo unico, frutto di studio, manualità e creatività che trovano nella piccola corte pedonale cividalese un palcoscenico d’elezione.

La giornata, interamente dedicata all’arte e all’artigianato, offre l’opportunità di visitare la mostra fotografica “dentro le botteghe, oltre i mestieri” di Antonella Oliana e Angelo Salvin nell’atelier del M.A.D.A. Temporary Lab & Co.. Mentre la galleria Casa delle arti ospiterà e l’esposizione “Arte in casa”, collettiva curata dall’associazione Formae Mentis: si tratta di un’inedita mostra mercato degli artisti che propongono un’esposizione delle loro opere ambientate in luoghi domestici.

