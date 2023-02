La sfilata dei carri di Carnevale a Fiume Veneto.

Grande successo, nella serata di sabato 4 febbraio, per la sfilata in notturna dei carri di carnevale a Fiume Veneto.

La 7° edizione del ‘Carnevale sotto le stelle’, sfilata dei carri organizzata dal comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio e la Pro Loco Fiume in Festa, oltre ad altre associazioni e volontari, è ritornata dopo due anni di stop a causa della pandemia, riversando sulle strade del centro del capoluogo, per l’occasione chiuse al traffico, di gran lunga oltre le mille persone, che gli organizzatori ritenevano un ottimo obiettivo.

La sfilata dei 12 carri è stata preceduta, nel pomeriggio, da un fitto programma di appuntamenti: dalle 14 e 30 l’ACR Parrocchiale con il ‘Carnevale dei Ragazzi’, mentre dalle 16 il Comune di Fiume Veneto ha organizzato attività, laboratori e animazione per i bambini.

“E’ stata una serata di festa – dichiara il sindaco Jessica Canton -, tantissimi bambini, ragazzi ed adulti hanno affollato Fiume Veneto con un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Ringraziamo tutte le persone ed associazioni che hanno dato la loro disponibilità a supporto dell’organizzazione. Gestire una sfilata in notturna, su un percorso di oltre un chilometro lungo una strada provinciale, è un impegno complesso e non banale. La sicurezza è stata pienamente garantita, mentre le strade erano già state ripulite da coriandoli e stelle filanti entro la mezzanotte.”