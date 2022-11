Il giovane ha tentato di liberarsi della cocaina e fuggire.

Nel primo pomeriggio di domenica, 13 novembre scorso, gli agenti di una volante della Questura di Udine, percorrendo via Don Orione, si accorgevano di un giovane in sella ad una bicicletta che, vistili, dopo aver estratto da una tasca e gettato a terra alcuni involucri, ha aumentato l’andatura per eludere il controllo.

Imboccato un attraversamento pedonale, il giovane è stato rincorso a piedi da uno dei poliziotti che è riuscito a raggiungerlo: il fuggitivo gli ha scagliato contro la bicicletta, facendo perdere l’equilibrio ad entrambi, e ha tentato nuovamente di allontanarsi, ma è stato bloccato definitivamente dall’altro agente della volante ed immobilizzato.

Gli agenti hanno recuperato gli involucri dei quali l’uomo si era liberato, contenenti tre dosi di cocaina, pronte per essere cedute, per un totale di due grammi di sostanza, e lo hanno condotto in Questura per il prosieguo dell’attività.

L’uomo, cittadino pakistano 21enne senza fissa dimora in Udine, è stato tratto in arresto per la resistenza opposta agli operatori e deferito all’Autorità Giudiziaria anche per la detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. La droga, unitamente alla bicicletta ed a 70 euro, probabile provento di precedenti cessioni stante l’assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito o sostentamento, sono ste sequestrate.

L’agente, verso il quale lo straniero aveva scagliato la bicicletta, è stato refertato con 10 giorni di prognosi per i traumi contusivi subiti a spalla, braccio ed anca. Nella mattinata di ieri, convalidato l’arresto, il gip ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in Questura per la firma.