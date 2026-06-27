Colta da un malore in cima al Monte Amariana, donna soccorsa con l’elicottero

La donna era sul monte Amarina per assistere al riposizionmento della statua restaurata quando è stata colta da un malore.

Una donna di 60 anni residente in Carnia, è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi in cima al Monte Amariana dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in quota per partecipare a una cerimonia.



L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, dopo la chiamata arrivata al Nue 112. La donna era salita in cima assieme ad altre persone per seguire il reinsediamento della statua della Madonna restaurata. Dopo il malore, è stato necessario l’intervento dei soccorritori e dell’equipe medico sanitaria dell’elisoccorso.

Il recupero con l’eliambulanza

Una volta raggiunta e valutata dal personale sanitario di bordo, la donna è stata prelevata dalla vetta con l’eliambulanza e trasferita all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento si è concluso poco prima delle 14.