Cade in mountain bike a Ravascletto, soccorso bambino di 9 anni

Incidente in bici nel pomeriggio di oggi a Ravascletto, dove un bambino di 9 anni, di nazionalità slovena, è rimasto ferito dopo una caduta in mountain bike. E’ avvenuto durante l’inaugurazione di un nuovo percorso dedicato alle due ruote, la Bike Arena.

Il bambino si trovava in sella alla bici lungo il tracciato quando, per cause in corso di accertamento, è caduto. L’allarme è scattato intorno alle 14.15 e sul posto è stata inviata l’ambulanza proveniente da Rigolato.

Vista la dinamica dell’incidente e la giovane età del ferito, è stato attivato anche l’elisoccorso regionale. Dopo le prime valutazioni da parte del personale sanitario, il bambino è stato prelevato dall’elicottero e trasportato, come previsto dal protocollo per i minorenni, all’ospedale di Udine. A Ravascletto sono stati attivati anche i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, che si sono portati al campo base per garantire eventuale supporto alle operazioni.